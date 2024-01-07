Çağatay Çelik yazdı: Okan Buruk teşekkürü hak ediyor

REKLAM advertisement1

Temmuz - ağustosta farklı, eylül - ekimde farklı, kasım - aralıkta farklı 11’le sahaya çıkan Galatasaray’da 11 bu kez mecburiyetten değişti. Torreira, Icardi, Boey’den yoksun şekilde sahaya çıkan sarı-kırmızılılarda az forma şansı bulan oyuncular da maça istekli başladı.

Orta sahada Kerem Demirbay ve Ndombele gibi topla hareketlenebilen iki oyuncunun varlığı sarı-kırmızılıların rakip ceza sahasına hızlı gitmesini sağladı. İlk 30 dakikada rakibe isabetli şut şansı tanımayan Galatasaray özellikle Kerem Aktürkoğlu’nun sol kenarda olduğu bölümde üst üste pozisyonlar bulsa da milli yıldızın bitiricilik noktasındaki şanssızlığı devam etti. REKLAM

30’dan sonra özellikle Ndombele ve Mertens’in oyundan düşmesi sonrasında oyun ritmi de de kalmadı. İkinci yarıya da birkaç pozisyonla başlayan Galatasaray skor üstünlüğünü alamayınca maça denge geldi. Konyaspor kıpırdandı ve sarı-kırmızılıların belki de Devler Ligi seviyesinde vermediği pozisyonları buldu ancak bu kez Muslera kalesinde duvar ördü.

50 milyon Euro’nun üzerinde maaş yüklü bu kadroda takımı sırtlaması beklenen yıldızlar suskun kalırken temmuzdan beri elini değil gövdesini taşın altına koyan Abdülkerim’e bir kez daha iş düştü. Ön bölge oyuncularının rakip kaleciye şut idmanı yaptırdığı anda Abdülkerim ‘Golü de mi ben atayım’ dercesine sahne aldı. Savunmada kötü iş çıkardığı maçta perdeyi açtı. REKLAM

Konyaspor 1-0’dan sonra reaksiyon veremezken maçın son anlarında skor 3-0’a geldi, Galatasaray yedi eksikle çıktığı maçta zorlansa da 3 puanı aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Okan Buruk’a tepki göstermek yerine üst üste iki maçta sahaya aynı 11’i atamadığı dönemde liderlikten kopulmadığı için teşekkür etmeli.