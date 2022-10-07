Çağan Irmak'ın yeni filminden ilk görüntüler

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6 Ocak günü vizyona girecek ‘Sevda Mecburi İstikamet’ten ilk teaser da yayınlandı. Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği, 70’lerden 2000’li yıllara uzanan bir yol hikayesi anlatan ‘Sevda Mecburi İstikamet’in başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor.

Filmin konuk oyuncu kadrosunda ise Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi isimler var. Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Sevda Aktolga da uzun yıllar sonra ‘Sevda Mecburi İstikamet’ filmiyle izleyici karşısına çıkacak.

Müziklerini Teoman’ın yaptığı film ‘Sevda Mecburi İstikamet’, 6 Ocak’ta sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.