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        Haberler Gündem Güncel Çadır üretimi yapan dükkanda yangın | Son dakika haberleri

        Çadır üretimi yapan dükkanda yangın

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kıl çadırı üreten bir işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 18:45 Güncelleme: 27.01.2025 - 19:21
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        Çadır üretimi yapan dükkanda yangın
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kırsal Olukbaşı Mahallesi'ndeki kıl çadır üretimi yapılan bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

        Kısa sürede yayılan alevler, iş yerini tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında işçilerin çay molasında olduğu, bu nedenle iş yerinde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

        Yanan iş yerinden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek amacıyla kıl çadırları gönderdiği öğrenildi. Yangın kontrol altına alındı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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