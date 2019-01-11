Otomobil dünyasında 16 yıllık elektrikli araç üreticisi Tesla'nın altüst ettiği dengeler, 100 yıllık markaların da değişen şartlara göre kendilerini konumlandırmalarına neden oluyor. Bugüne kadar bir çok marka Tesla ile rekabet için elektrikli modeller geliştirirken, söz konusu yeni trendi yakalayamayanlar da bulunuyor.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, bu markalardan General Motors'un (GM) amiral gemisi Cadillac, 'BEV3' adında yeni bir platform üzerinde elektrikli model geliştirmeye hazırlanıyor. Şirket kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cadillac'ın elektrikli modelinin bir crossover ya da sedan olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

HIBRITLERİ RAFA KALDIRDI

Bugüne kadar Chevrolet markası üzerinden elektrikli araçlara ağırlık veren GM, Cadillac'ın CT6 modelinin de plug-in hibrit versiyonunu bir süredir satışa sunuyor. Fakat, söz konusu modelin düşük satış rakamlarının üretimi sonlandıracağı ifade edilirken, markanın hibrit yerine elektrikli araçlara yatırım yapmayı planladığı belirtildi. GM bu kapsamda, elektrikli ve otonom araçlar ayırdığı bütçesini ikiye katlamış durumda.

Önümüzdeki günlerde kapılarını açacak Detroit otomobil fuarında yeni modelleri ve teknolojilerini tanıtacak Cadillac'ın, elektrikli araçlar konusunda GM markaları içinde ana role sahip olması bekleniyor.

YENİDEN AVRUPA'YA GELEBİLİR

Geçtiğimiz yıllarda Avrupa'da Chevrolet'in satışlarını durduran GM, 2017'de de Opel'i Fransız PSA'ya satarak kıtadan tamamen çekildi. Amerikan ve Çin pazarına odaklanan GM'in, Cadillac başta olmak üzere GMC ve Buick gibi markalarını da Avrupa'ya getirmemesi ise, yüksek hacimli içten yanmalı motorlarından kaynaklanıyor. GM haricinde Ford ve Chrysler'da ABD pazarında satışa sunduğu modellerini ayın sebep yüzünden Avrupa'ya getirmiyor.

Fakat, elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ile oyunun kurallarının yeniden yazılıyor. Öyle ki, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Avrupa'da satışlara başladı ve yakın bir gelecekte de Türkiye'de bayi açmaya hazırlanıyor. GM'in Tesla'yı gözüne kestirdiği dikkate alındığında ise, önümüzdeki yıllarda Avrupa ve Türkiye yollarında Cadillac, Buick, Chevrolet ve GMC gibi markaları görmemiz sürpriz olmayacaktır.