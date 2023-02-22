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Cadi La Seu - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 61-86 (MAÇ SONUCU)

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) çeyrek final ilk maçında konuk olduğu İspanya'nın Cadi La Seu takımını 86-61 mağlup ederek yarı final için büyük avantaj yakaladı.

Giriş: 22.02.2023 - 23:18 | Güncelleme: ABONE OL
Cadi La Seu - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 61-86 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / Ajanslar

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İspanya'nın Cadi La Seu takımını 86-61 yendi.

Lleida kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 19-12 önde geçen sarı-kırmızılı takım, devreye de 40-31 üstün gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren ve farkı açan Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyreğine 69-39 önde girdiği mücadeleyi 86-61 kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 1 Mart Çarşamba günü, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

SALON: Palau D´Esports

HAKEMLER: Sonia Teıxeıra, Valerio Grıgıonı, Nikola Bejat

CADİ LA SEU: Watts 14, Ramette 2, Tunstull 8, Bahi 12, Strautmane, Roig 13, Kovacevic 3, Brotons 4, Soler 5

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Prince 19, Nacickaite 18, McCowan 15, Stevens 18, Işıl, Pelin 8, Putnina 5, Pulvere 3, Tuğçe

1. PERİYOT: 12-19

DEVRE: 31-40

3. PERİYOT: 39-69

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