"BU ARTIK SIKICI"

Gerçek adı 'Belcalis Marlenis Almanzar' olan ünlü rapçi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kadın rapçiler saça ve makyaja saatler ayırır, harika görünmek, iyi müzik yapmak için toplumdan baskı görür ama yine en az saygı onlara gösterilir. Zaten konu her zaman yeteri kadar iyi olmamalarıdır. Yeni olan ne? Bu artık sıkıcı.