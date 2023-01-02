C1E Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? C1E Sınıfı Ehliyet Nedir, Yaş Sınırı Var Mı ve Nasıl Alınır?

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C sınıfı ehliyetlerin bir kolu olan C1E sürücü belgesi, belli başlı özel şartlara bağlanmıştır. Çünkü kullanımı zor olan birtakım araçlar söz konusudur.

Bu araçlar boy ve ağırlık olarak büyük niteliklere sahiptir. Bu yüzden de C1E sınıfı ehliyet için bazı koşullar bulunmaktadır. Peki C1E sınıfı ehliyet nedir? C1E sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

C1E Sınıfı Ehliyet Nedir?

C1E sınıfı ehliyet; C1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılmasına imkan verilen araçlara takılan ve yük ağırlığı olarak minimum 750 kg olan römorkları kapsamaktadır. Yarı römorklarda ise katar ağırlığı 12 bin kilogramı aşmayan bileşik araçlar olması gerekmektedir.

Ek olarak B sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen araçlara takılan yükte minimum 3500 kg olan römorklar ve yarı römorklarla katar ağırlığı 12 bin kg’ı geçmeyen birleşik araçları kullanmaya izin verir. Sonuç olarak C1E sınıfı ehliyet pek çok ehliyet çeşidini kapsamaktadır. Bu nedenle özel bir sürücü belgesi türü olarak yer alır.

C1E sürücü belgesi için bazı özel koşullar öne sürülmüştür. En önemlisi ise deneyim sahibi olmaktır. Dolayısıyla öncesinde C1 sınıfı ehliyete sahip olmak şart koşulmuştur.

Yoksa C1E sınıfı ehliyet almak mümkün olmayacaktır. Ek olarak kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Geçerlilik süresi ise C1E sınıf ehliyet için bir diğer özel kuraldır. Bu anlamda ehliyetin geçerlilik süresi 5 yıl olmaktadır.

C1E Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

C1E sınıfına ait ehliyet türünde geniş kapsamlı bir sistem mevcuttur. Dolayısıyla C1E sınıfı sürücü belgesine sahip bireyler aynı zamanda B, BE, B1, C1 F ve M sınıfındaki ehliyetlerin yetkin olduğu araçları da kullanabilmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki araçları kullanma konusunda yetkileri vardır.

Traktör

3500 ile 7500 kg arasında ağırlığı olan kamyonet ve çekicilere takılan, yük ağırlığı ise minimum 750 kg olan römorklar ya da yarı römorklar

Otomobil

En fazla 400 kg ağırlığı olan, motor gücü ise maksimum 15 kW olan dört tekerli motorlar

Motor bisiklet

C1E Sınıfı Ehliyet Nasıl Alınır?

Eğer C1E sınıfından bir ehliyet sahibi olmak istiyorsanız bazı belgeleri sunmanız gerekmektedir. Bu evraklar C1E sınıfı ehliyet başvurusunda lazım olacaktır. Aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

Adli sicil temiz kaydı

Kan grubu bilgisinin yer aldığı kart

Nüfus cüzdanı fotokopisi

2 tane biyometrik fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

“Sürücü olur” adlı sağlık raporu

Öğrenim durumunu belgeleyen resmi kağıt

C1E sınıfı ehliyet nasıl alınır diye merak ediyorsanız birtakım şartları yerine getirmek gerekir. Bunlar aşağıdaki listede yer almaktadır.

C1 sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak

Mevcut ehliyetin süresi bir şekilde geri alınmış olmaması

18 yaşını bitirmiş olmak

Eğitim seviyesinin en az ilkokul mezunu şeklinde olması

Resmi ehliyet sınavlarını geçebilmek

Ehliyet sahibi olmaya engel bir sağlık sorununun olmaması

Netice olarak yukarıda yer alan koşulları sağlamayan kişiler C1E sınıfı sürücü belgesi almaya hak kazanamayacaktır. Bu nedenle gerekli tüm şartların karşılanması gerekir.

C1E Ehliyet Fiyatı

Her ehliyet sürecinde olduğu gibi C1E sınıfı ehliyete sahip olmak için de bir sürücü kursuna kaydolmak gerekir. Bu bağlamda sürücü kursu fiyatları değişkenlik göstermektedir. Ortalama olarak C1E ehliyet fiyatı ise 2022 yılı için harç ücreti 1.863,70 TL şeklindedir. Değerli kağıt bedeli ise 280 TL, hizmet bedeli 65 TL olmaktadır. Bu anlamda toplam 2.208.70 TL tutarında bir maliyet ortaya çıkmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk