Aynı zamanda C vitamini; kataraktın iyileşmesine yardımcı olmakta, kanser tedavisini desteklemekte, felç ve inmeye karşı korumakta, cildin temel elastikliğini korumakta, yaraların iyileşmesine yardımcı olmakta ve astım semptomlarını kontrol altına almaktadır.

C Vitaminin Faydaları Nelerdir?

artması halinde ise, akciğer, dudak, ses teli, gırtlak, kolon, rektum, mide ve yemek borusu kanseri riskinin azaldığını belirlemiştir.