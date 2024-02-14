'C Takımı'ndan gala
'C Takımı' adlı sinema filminin galası yapıldı. Oyuncuları, film hakkındaki görüşlerini dile getirirken "Hikâyemiz, bir intikam hikâyesiyle başlıyor" dedi
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Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenmiğini Bora Onur’un yaptığı, senaryosunu Barış Başar’ın yazdığı 'C Takımı'nın galası yapıldı.
Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Ömer Kurt, Hakan Bulut, Emir Sefa Yıldırım, Alper Saldıran ve Billur Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı 'C Takımı', lisede not ortalaması düşük olanların toplandığı C sınıfıyken, 30 seneyi deviren arkadaşların başlarını beladan bela sokan C Takımı’na dönüşmelerinin hikâyesi anlatılıyor.
Galada röportajın açılışını yapan Murat Akkoyunlu; "Hikâyemiz, bir intikam hikâyesiyle başlıyor. O intikam hikâyesinin serüvenini izliyoruz. Hem aksiyon hem komedi unsurlarını kullandığımız çok tatlı bir film oldu. Hayatta farklı yönelimlere uğramış 6 tane lise arkadaşının hikâyesini izleyeceksiniz. Aslında hikâye yapımcımız Vahdet Erdoğan’ın hikâyesi, senaryosunu Barış yazdı, bizi de alet ettiler oynamak için" dedi.
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'Murat 131' karakterine hayat veren Toygan Avanoğlu ise duygularını; "İyi roldeyim, iyi bir insan. Grubun tek kadını hanımefendi yüzünden başımıza kötü şeyler geliyor ama sonra tatlıya bağlanıyor. Ekip, bir takım güçlü insanlarla karşılaşıyor, içimizden en çok dayağı da 'Kuru Ahmet' rolündeki Hakan yiyor. Bizim zamanımızda cep telefonları bu kadar aktif olmadığı için gerçek hayatta lise arkadaşlarımla çok koptuk" şeklinde dile getirdi.
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Filmin hem senaryosunu yazan hem de 'Hafız Ferdi' rolüyle yer alan Barış Başar, filmle ilgili görüşlerini şöyle anlattı; "Lise arkadaşlıkları kaldıkları yerden devam edebilen arkadaşlıklardır. Bu da öyle bir hikâye. 5 böcek bir çiçeğimiz var."
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Sera Tokdemir'in filmle ilgili açıklaması ise; “Lise yıllarından beri çok yakın arkadaş olan 6 kişinin hikayesini komik bir dille anlatıyoruz. Başlarından geçen olaylar, maceralar… Ben başlarını derde sokuyorum. Tembeller mi bilmiyorum ama çok eğlenceli bir sınıf oldukları kesin. Gerçek hayatımda da sadece lise arkadaşları değil, anaokulu arkadaşlarımla bile görüşüyorum" şeklinde oldu.