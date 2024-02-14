'C Takımı'ndan gala

Sera Tokdemir'in filmle ilgili açıklaması ise; “Lise yıllarından beri çok yakın arkadaş olan 6 kişinin hikayesini komik bir dille anlatıyoruz. Başlarından geçen olaylar, maceralar… Ben başlarını derde sokuyorum. Tembeller mi bilmiyorum ama çok eğlenceli bir sınıf oldukları kesin. Gerçek hayatımda da sadece lise arkadaşları değil, anaokulu arkadaşlarımla bile görüşüyorum" şeklinde oldu.