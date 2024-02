'C Takımı'ndan gala

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenmiğini Bora Onur’un yaptığı, senaryosunu Barış Başar’ın yazdığı 'C Takımı'nın galası yapıldı.

Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Ömer Kurt, Hakan Bulut, Emir Sefa Yıldırım, Alper Saldıran ve Billur Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı 'C Takımı', lisede not ortalaması düşük olanların toplandığı C sınıfıyken, 30 seneyi deviren arkadaşların başlarını beladan bela sokan C Takımı’na dönüşmelerinin hikâyesi anlatılıyor.

Galada röportajın açılışını yapan Murat Akkoyunlu; "Hikâyemiz, bir intikam hikâyesiyle başlıyor. O intikam hikâyesinin serüvenini izliyoruz. Hem aksiyon hem komedi unsurlarını kullandığımız çok tatlı bir film oldu. Hayatta farklı yönelimlere uğramış 6 tane lise arkadaşının hikâyesini izleyeceksiniz. Aslında hikâye yapımcımız Vahdet Erdoğan’ın hikâyesi, senaryosunu Barış yazdı, bizi de alet ettiler oynamak için" dedi.