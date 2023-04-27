Ç ile Başlayan Erkek İsimleri: Ç Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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Ç ile Başlayan Erkek İsimleri

Pek çok aile dünyaya yeni gelecek bebekleri için hiç bilinmeyen, anlamı derin ve nadir kullanılan isimler tercih etmek istiyor. Bu durumda geniş bir araştırma yapmaya başlayan evli çiftler, internet üzerinden Ç harfi ile başlayan isimlere göz atmayı da unutmuyor. Bazı ebeveynler ise çocukları için daha geleneksel olan, aynı zamanda popülerliğini kaybetmemiş isimler üzerinde duruyor. Ç harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları hakkında bilgi edinmek istiyorsanız tüm isim önerilerini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Ç Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Çağ : Dönem, belli bir zaman dilimi

: Dönem, belli bir zaman dilimi Çağakan : Zaman gibi akmayı bilen kişi

: Zaman gibi akmayı bilen kişi Çağan : Bayram, mutlu en anlamlı gün

: Bayram, mutlu en anlamlı gün Çağatay : 1) Cengizhan’ın oğluna verdiği isim. 2) Çağatay Hanlığı halkındaki herkes. 3) yavru tay.

: 1) Cengizhan’ın oğluna verdiği isim. 2) Çağatay Hanlığı halkındaki herkes. 3) yavru tay. Çağbay : Bulunduğu çağın en zengin kişisi

: Bulunduğu çağın en zengin kişisi Çağdaş : Aynı çağın içinde olan, bulunduğu çağa uygun

: Aynı çağın içinde olan, bulunduğu çağa uygun Çağhan : Çağın hanı

: Çağın hanı Çağın : Yıldırım

: Yıldırım Çağkan : Çalışkan olan, dinamik

: Çalışkan olan, dinamik Çağlar : Şelale

: Şelale Çağlayan : Yüksekten sularını döken şelale, çağıldayarak akan su

: Yüksekten sularını döken şelale, çağıldayarak akan su Çağlayantürk : Coşkulu Türk

: Coşkulu Türk Çağman : Çağının insanı, çağdaş

: Çağının insanı, çağdaş Çağrı : 1) Birini çağırma eylemi. 2) Rütbe.

: 1) Birini çağırma eylemi. 2) Rütbe. Çakıl : Deniz kenarında bulunan küçük taş parçaları

: Deniz kenarında bulunan küçük taş parçaları Çakır : Mavi ve hareli gözlü kişi

: Mavi ve hareli gözlü kişi Çakmur : Eli sıkı

: Eli sıkı Çalgan : Gürültülü akan dere

: Gürültülü akan dere Çalkan : Su birikintisi

: Su birikintisi Çamego : Şair

: Şair Çamer : Çam ağacına benzeyen yiğit

: Çam ağacına benzeyen yiğit Çapın : Hızlı koşan kimse

: Hızlı koşan kimse Çarman : Neşeli kişi

: Neşeli kişi Çavuş : 1) Orduda rütbe ismi. 2) Yol gösterici.

: 1) Orduda rütbe ismi. 2) Yol gösterici. Çelebi : İnce ve görgülü olan, bey

: İnce ve görgülü olan, bey Çelik : Su verilerek sertleştirilen demir

: Su verilerek sertleştirilen demir Çerkez : Kafkas halklarından biri

: Kafkas halklarından biri Çetin : Zor olan, elde edilmesi kolay olmayan

: Zor olan, elde edilmesi kolay olmayan Çetinay : Hem ay gibi zarif hem inatçı kişi

: Hem ay gibi zarif hem inatçı kişi Çetiner : Çetin olan kişi

: Çetin olan kişi Çetinöz : Özü çetin olan

: Özü çetin olan Çetintürk : İnatçı Türk

: İnatçı Türk Çıdal : Sabırlı olma

: Sabırlı olma Çığıl : İnsanların oluşturduğu kalabalık

: İnsanların oluşturduğu kalabalık Çığır : Büyük yenilik

: Büyük yenilik Çınay : Ayın en parlak zamanı, gerçek ay

: Ayın en parlak zamanı, gerçek ay Çınar : 1) Eski Türklerde dağ tanrısı. 2) Uzun seneler yaşayan bir ağaç türü

: 1) Eski Türklerde dağ tanrısı. 2) Uzun seneler yaşayan bir ağaç türü Çıray : İnsan sureti

: İnsan sureti Çıvgın : Rüzgâr eşliğinde karla karışık yağan yağmur

: Rüzgâr eşliğinde karla karışık yağan yağmur Çiltay : Çilleri olan tay

: Çilleri olan tay Çiner : Dürüstlüğü ile bilinen insan

: Dürüstlüğü ile bilinen insan Çiray : Sima, yüz

: Sima, yüz Çizmen : Kılavuzluk yapan önder, yol gösterici

: Kılavuzluk yapan önder, yol gösterici Çoğan : Kökü ve dalları köpüren bitki türü

: Kökü ve dalları köpüren bitki türü Çoğaş : Güneşin diğer adı

: Güneşin diğer adı Çokan : Dağların doruk noktası

: Dağların doruk noktası Çokar : Asil kişi

: Asil kişi Çokay : 1) Eşkıya. 2) Köy ağası

: 1) Eşkıya. 2) Köy ağası Çolpan: Venüs, Çoban Yıldızı, Zühre

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner