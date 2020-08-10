Buzkıran filminde, Antarktika açıklarında bir geminin buz dağı ile karşı karşıya gelmesi ve ardından yaşanan olaylar konu ediliyor. Filmin çekimlerinin büyük bir çoğunluğu stüdyoda gerçekleştirildi. Peki Buzkıran filmi konusu nedir? Buzkıran filmi oyuncuları kimler?

BUZKIRAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1985'de buzkıran gemi "Mikhail Somov", Antarktika açıklarında büyük bir buz dağı ile karşı karşıya kalır. Kaptan Petrov yanından geçmeye karar verir. Fakat bu esnada mürettebattan biri köpeğiyle denize düşer. Kurtarma operasyonu yüzünden gemi buz dağının yanından başarıyla geçemez ve buz dağının bir kısmına çarpar. Kaptan, ikinci kaptan tarafından ihbar edilir ve görevden alınır. Kurtarılmayı bekleyen gemide yeni kaptanın gelmesiyle işler iyice karışır.

BUZKIRAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Buzkıran filminin oyuncu kadrosunda Pyotr Fyodorov, Sergey Puskepalis, Aleksandr Pal, Vitaliy Khaev yer alıyor.