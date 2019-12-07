Buzdolabında saklanmaması gereken yiyecekler!

SEBZELER NASIL SAKLANMALI?

Yukarıda saydığımız sebzeler hava sirkülasyonunun iyi olduğu kuru ve ışıktan uzak mekanlarda saklanabilir. Hatta tahta kasalar onlar için harika yerler olur. Patates, domates ve biberler birbirlerinden ayrı tutulmalıdır. Çünkü bu sebzeler olgunlaşmayı artıran Ethylene gazı ürettikleri için yanındaki başka sebze ve meyvelerin de olgunlaşmasını hızlandırır. Sarımsak ve soğanı da büyüklerimizin yaptığı gibi file veya ince çoraplarda tutabilirsiniz.