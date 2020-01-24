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Buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? sorusu, başvuru yapan yetiştiricilerin gündeminde. Buzağı destekleri için başvurular, hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanların ise doğrudan il/ilçe müdürlükleri üzerinden alındı. 2020 buzağı destekleri ile ilgili detaylar haberimizde.
BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK? 2020
Buzağı desteklerinin yatacağı tarih için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Ocak ayı sonuna kadar buzağı desteklerinin hesaplara yatması bekleniyor.
BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?
4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş
Soy kütüğüne kayıtlı 500 TL/Baş
Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş
BUZAĞI DESTEKLEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI
Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları
Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,
Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.
İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM'e bildirir.
Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.
Soy kütüğü desteği;
Döl Kontrolü boğanın yavrusu ilave desteği;
Döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan,
Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilen buzağılara verilir.
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