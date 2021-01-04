Şelaleye gelip fotoğraf çektiklerini ifade eden Yıldırım, "Yazın piknik yapmak için etrafı rengarenk çiçeklerle kaplı olan şelaleye geliyoruz. Kışın da çetin geçtiği için şelale dondu ve bu görüntü bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Buranın manzarası çok güzel ve kışın gelip burada fotoğraf çekiyoruz" diye konuştu.