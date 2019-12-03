03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye ekonomisi üç çeyreklik daralmanın ardından bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 0.9 ile büyümeye geçti. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 11.5 artarak 1 trilyon 145 milyar TL oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, çeyreklik bazda yüzde 0.4 artış gösterdi.
STOKLAR VE İÇ TÜKETİM
Üçüncü çeyrekteki büyümenin belirleyicisi stoklar ve iç tüketim oldu. Yatırımlar daralmaya devam ederken, özel tüketimdeki canlanma ile ithalat artışı, net ihracatın katkısını negatife çevirdi.
|Harcamalar yöntemiyle büyümeye katkılar
|3. Çeyrek puan
|Tüketim
|1.8
|Özel
|0.9
|Kamu
|0.9
|Yatırım
|-3.4
|Stok değişimi
|2.8
|Net ihracat
|-0,2
|İhracat
|1.2
|İthalat
|-1.4
|GSYH
|0.9
Büyümeye en fazla katkı yapan kalem stok artışı oldu. 2017 yılının ikinci çeyreğinden itibaren aralıksız negatif etki yapan bu kalem, üçüncü çeyrekte büyümeye 2.8 puanlık katkı sağladı. Stoklarda artış olması üreticinin, elindeki stokları bitirdiğini ve üretim yapmaya başladığını göstermesi açısından önemli. Stok değişimi büyümeye 2018'in son çeyreğinde 3.9, 2019'un ilk çeyreğinde 6, ikinci çeyrekte 0.1 puan negatif etki yapmıştı.
|Stok değişimi
|Büyümeye katkı (Puan)
|2018 1. Ç
|3.4
|2018 2. Ç
|-0.1
|2018 3. Ç
|-4.4
|2018 4. Ç
|-3.9
|Yıllık
|-1.5
|2019 1. Ç
|-6.0
|2019 2. Ç
|-0.1
|2019 3. Ç
|2.8
|9 aylık
|-0.9
İNŞAATTA DARALMA HIZI AZALDI
Üretim tarafında inşaat dışında tüm kalemler büyümeye katkı verirken, inşaat hızını azaltmış olsa da daralmaya devam etti.İmalat sanayi kalemi üç çeyrek sonrasında ilk kez artıya geçti. Çeyreklik bazda yüzde 0.2 büyüdü.
|Yıllık değişim (%)
|Yıllık değişime katkı puan
|Tarım
|3.8
|0.5
|Sanayi
|1.6
|0.3
|İnşaat
|-7.8
|-0.6
|Hizmetler
|0.6
|0.1
|Finans ve sigorta
|2.0
|0.1
|Diğer
|1.6
|0.6
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle güçlenen kredi talebi, tüketimini destekledi. Hanehalkı harcamaları üç çeyreklik negatif etkinin ardından büyümeye katkı sağladı. TCMB, 25 Temmuz, 12 Eylül, 24 Ekim'deki son 3 PPK toplantısında toplam 10 puan faiz indirimi yapmıştı. Faiz indirimlerinin tam olarak etkisinin görülmesi 3 ila 6 ayı buluyor.
DIŞ TİCARET BÜYÜMEYİ AŞAĞIYA ÇEKMEYE BAŞLADI
2018'in ikinci çeyreğinden itibaren büyümeye pozitif katkı veren net dış ticaret negatif katkı verdi.
YATIRIMLAR 5 ÇEYREKTİR AZALIYOR
Devlet harcamaları yıllık yüzde 7 artış ile büyümeye 0.9 puan katkı sağladı. Beş çeyrektir aralıksız daralan yatırımlar yıllık yüzde 12.6 daraldı ve büyüme üzerinde 3.4 puan baskı kurdu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!