20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Büyükşehir belediyesi burs başvurusu üniversite eğitimi gören öğrencilerin merak konusu oldu. İstanbul'da yaşayan binlerce üniversite öğrencisine yıllık 3 bin 200 lira burs yardımında bulunalacak. Başvurular ise https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresi üzerinden gerçekleşecek. İBB Burs başvuruları ise 24 Kasım'da sona erecek.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
T.C. vatandaşı olmak
* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
* Lisans öğrencisi olmak
* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
* Devlet üniversitesinde veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
* Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,50 olması
* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
* Kredi Yurtlar Kurumundan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
* Açık öğretimde okuyanlar
* Uzaktan öğretim görenler
* Üniversitelerinin son sınıfında okuyanlar
* Ücretli değişim programında bulunanlar
* 25 yaşından büyükler
* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Üniversitelerinin son sınıfında okuyanlar
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.
İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’u öğrenciler adına daha yaşanabilir bir kent yapmak için çabalıyoruz. Şimdi de 30 bin üniversiteli öğrencimize bir eğitim yılında toplam 3 bin 200 TL yardıma başlıyoruz” dedi.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabileceksiniz.
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