Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Akarsu, Anıl Usta, Mehmet Şengül

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Gökhan Kardeş, Mücahit Albayrak, Eren Tozlu, Estrela, Hasek (Dk. 85 Hüseyin Mevlütoğlu), Süleyman Koç (Dk. Alican Özfesli), Emircan Altıntaş (Dk. 67 Aly Malle), Olanare (Dk. 73 Novikovas)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack (Dk. 60 Kulakov), Rotman, Harris, Çekdar Orhan (Dk. 60 Sedat Şahintürk), Ahmet Yazar (Dk. 80 Safa Kınalı), Ezeh (Dk. 60 Bardhi)

Goller: Dk. 1 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 53 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Diack, Dk. 69 Rotman (Tuzlaspor), Dk. 42 Mustafa Yumlu, Dk. 45+2 Orhan Ovacıklı, Dk. 86 Aly Malle (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)