İstanbul Büyükçekmece'de 7 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen olayda Hüseyin Kılıç, yoldan geçen bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır şekilde yaralandı. Yanında bulunan arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Hüseyin Kılıç, yaklaşık 1 ay ölümle pençeleştikten sonra hayatını kaybetti.



KAMERALAR CİNAYET ANINI ÇEKMİŞ

DHA'nın haberine göre, polis olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelediğinde saldırganların kamera görüntülerini buldu. Görüntülerde saldırganların iki ayrı otomobille olay yerine geldikleri, bir süre sokak üzerinde gidip geldikten sonra olayı gerçekleştirdikleri görüldü. Olay sırasında önde bulunan otomobilden açılan ateş sonucu Hüseyin Kılıç'ın vurulduğu kayıtlara yansıdı.



ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucu olayı gerçekleştiren şüpheli Ahmet Ü. gözaltına alındı. Operasyon sırasında Ahmet Ü. ile aynı otomobilde bulunan B.V. de yakalandı. Ahmet Ü.'nün Hüseyin Kılıç'la aynı mahallede oturdukları ve çocukluk arkadaşları olduğu öğrenildi. Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet Ü.'nün arkadaşından para istediği ama Kılıç'ın vermemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, kavga etmek için randevulaştıklarını söylediği öğrenildi. Ahmet Ü.'nün öldürmek için değil korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği belirtildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan Ahmet Ü., çıkarıldığı Büyükçekmece Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganla aynı otomobilde bulunduğu için gözaltına alınan B.V. ise serbest bırakıldı.