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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükçekmece'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

        Büyükçekmece'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 06:30 Güncelleme: 04.05.2024 - 06:30
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        Büyükçekmece'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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        Büyükçekmece'de bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; D-100 karayolu Edirne istikametinde seyreden E.M'nin kullandığı otomobil, Büyükçekmece mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öndeki TIR'a arkadan çarptı.

        OTOMOBİL TIR'IN ALTINDA SIKIŞTI

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR'ın dorsesi altında sıkışan otomobil sürücüsü E.M'yi (42) yaralı çıkardı.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

        Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ahmet Andıran'ın (58) ise hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan TIR sürücüsü S.G ile E.M. hastaneye kaldırıldı. Andıran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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