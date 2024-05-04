Büyükçekmece'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Büyükçekmece'de bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; D-100 karayolu Edirne istikametinde seyreden E.M'nin kullandığı otomobil, Büyükçekmece mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öndeki TIR'a arkadan çarptı.
OTOMOBİL TIR'IN ALTINDA SIKIŞTI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR'ın dorsesi altında sıkışan otomobil sürücüsü E.M'yi (42) yaralı çıkardı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ahmet Andıran'ın (58) ise hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan TIR sürücüsü S.G ile E.M. hastaneye kaldırıldı. Andıran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.