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        Büyükçekmece Celaliye'de kentsel dönüşüm çalışmaları başladı

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilk çalışma başladı. Yıkılma riski bulunan 5 bağımsız bölümden oluşan binanın yıkım çalışmalarını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de yakından takip etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:58
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        Büyükçekmece Celaliye'de dönüşüm başladı
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        İstanbul'un Büyükçekmece Belediyesi tarafından uzun yıllardır devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde depremde yıkılma riski taşıyan binaların dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

        İlçenin Celaliye Mahallesi'nde de ilk kentsel dönüşüm çalışması başladı. Yıkılma riski bulunan 5 bağımsız bölümden oluşan binanın yıkım çalışmalarını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de yerinde inceledi.

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        Yıkım çalışmaları başlayan binanın etrafında tarihi tescilli binalar olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) ekipleri de yıkım çalışmalarına eşlik etti.

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        Yaklaşan bir deprem riski olduğunu hatırlatan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

        "2030 yılını beklemeden Büyükçekmece’de tehlike arz eden binaları yıkıp yenilemek zorundayız. Burası Celaliye Mahallesi, çok miktarda sivil mimari örnekler var. 26 tane bağımsız bölüm oluşacak bu yıkılan yerde. Arkasında önünde tarihi tescilli binalar olmasından dolayı İBB KUDEB ekipleri de yıkım çalışmalarına gözcülük yapıyor.

        Dolayısı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi katılımı ile Silivri sınırında ilk kentsel dönüşüm çalışmasını başlattık ve devam edecek burada. Biraz önce kahvede vatandaşlarımız ile görüştük onlara kentsel dönüşümü anlattık kullanacakları kredileri anlattık.

        Vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bilgi işin yarısıdır. Vatandaşa cesaret vermek lazım depremi anlatmak lazım depremin oluşturacağı tramvayı anlatmak lazım. Bugüne kadar Büyükçekmece’de 55 bin civarı konutu yeniledik. Son gaz ilerlemek zorundayız."

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