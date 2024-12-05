Büyükçekmece Celaliye'de dönüşüm başladı

İstanbul'un Büyükçekmece Belediyesi tarafından uzun yıllardır devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde depremde yıkılma riski taşıyan binaların dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Celaliye Mahallesi'nde de ilk kentsel dönüşüm çalışması başladı. Yıkılma riski bulunan 5 bağımsız bölümden oluşan binanın yıkım çalışmalarını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de yerinde inceledi.

Yaklaşan bir deprem riski olduğunu hatırlatan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

Yıkım çalışmaları başlayan binanın etrafında tarihi tescilli binalar olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) ekipleri de yıkım çalışmalarına eşlik etti.

"2030 yılını beklemeden Büyükçekmece’de tehlike arz eden binaları yıkıp yenilemek zorundayız. Burası Celaliye Mahallesi, çok miktarda sivil mimari örnekler var. 26 tane bağımsız bölüm oluşacak bu yıkılan yerde. Arkasında önünde tarihi tescilli binalar olmasından dolayı İBB KUDEB ekipleri de yıkım çalışmalarına gözcülük yapıyor.

Dolayısı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi katılımı ile Silivri sınırında ilk kentsel dönüşüm çalışmasını başlattık ve devam edecek burada. Biraz önce kahvede vatandaşlarımız ile görüştük onlara kentsel dönüşümü anlattık kullanacakları kredileri anlattık.