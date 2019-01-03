Büyükada’da 9 atın öldüğü, 4 atın yaralandığı ahır yangınıyla ilgili Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ: KISA DEVRE

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, konuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yeni yılın ilk günü 13.00 sıralarında Büyükada Yörükali mevkiinde yangın çıktığının ihbarı üzerine Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yangının çıkış sebebi de ortaya çıktı. Başsavcılık açıklamasında, “İlk inceleme sonucu yangının ahırlara gayrinizami olarak çekilen tesisatta oluşan kısa devreye bağlı olarak ortaya çıkan elektrik akımının çevredeki yanıcı maddeleri tutuşturması sebebiyle çıktığı belirlenmiştir” denildi.

Yangından dolayı ahırlarda bulunan 9 atın öldüğü, 4 atın yaralı vaziyette kurtarılıp tedavi edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği kaydedilen açıklamada, 7 atın da zarar görmeden kurtarıldığı belirtildi.Soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkındayasal işlemlerin yapılması amacıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.