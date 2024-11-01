MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 1 Kasım MasterChef ödülü ne kadar?
MasterChef Türkiye ekibi ödül oyunu için Uşak'ta. Yöreye ait yemeklerin yapıldığı, özel konukların ağırlandığı programda, en başarılı tabağı yapan yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından belli oldu. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne kadar?" İşte 1 Kasım Cuma MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı...
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Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. MasterChef'te yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödülü ne oldu, ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Uşak yöresine ait yemeklerin yapılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Ödül oyununu kırmızı takım kazanarak, ikinci tura kalma şansını yakaladı.
İkinci etabın sonunda şeflerin değerlendirmesi sonucunda Emre ödül oyununu kazanarak 200 bin TL'nin sahibi oldu.
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MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?
MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu.
Son oynanan ödül oyununda şeflerin standartlarında yemek yapan yarışmacı olmadığı için büyük ödülü kazanan çıkmadı. Bu sebeple geçen haftanın ödülü bu haftaya devretmiş oldu. MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı 200 bin TL'nin sahibi olacak.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Erim,
Alper,
Akın,
Ezgi,
Nigar,
Onur.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Ezgi (Takım Kaptanı)
Beyza
Eda
Şirin
Akın
Alper
Erim
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Kırmızı Takım
Kaan (Takım Kaptanı)
Emre
Kerem
Semih
Muratcan
Onur
Nigar
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 27 EKİM?
MasterChef'te elenen son yarışmacı Hakan oldu.