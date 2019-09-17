Büyük ödül 3 oyuna bölüştürüldü

17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kültür ve sanatın gelişimi, bu alandaki güncel ve nitelikli üretimin desteklenmesi adına farklı disiplinlerde sunduğu ödüllere geçtiğimiz sene eklediği Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün 2019 yılı sahipleri belli oldu
Gülriz Sururi'nin bağışlarıyla hayata geçirilen Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, üretimleriyle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına ya da sanatçılara sunuluyor.
Mert Fırat, Tilbe Saran, Seçkin Selvi, Leman Yılmaz, Selçuk Yöntem ve Görgün Taner'in başkanlık ettiği kurul bu yıl üretimleriyle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Türkiye tiyatrosuna katkıda bulunduğunu düşündüğü 8 topluluğa proje başvurusunda bulunması için çağrı yapmıştı. Topluluklar arasından Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZe 2019 Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'ne layık görüldü. Seçici Kurul; Tiyatro D22'nin 'Julius Caesar', Bam İstanbul'un 'Izdırap Korosu' ve Tiyatro BeReZe'nin 'AN-SIZI-N' isimli projelerini destekleme kararı aldı.
100 bin ₺ değerindeki Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, 2020'de sahneleyecekleri yeni prodüksiyonlarında kullanılmak üzere bu üç topluluk arasında, toplulukların sundukları proje bütçelerine oranlı olarak paylaştırılmıştır.
İKSV, çağdaş tiyatromuzun gelişiminde büyük katkıları bulunan iki usta ismin anısına verilen Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü aracılığıyla, genç tiyatro topluluklarını ve sahne sanatları alanında üretim yapan sanatçıları destekleyerek, Türkiye'de bu alanda yeni ve nitelikli yapımların gerçekleşmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.
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