İlk gösterimini 12 Aralık 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yapan Büyük Göç filmi araştırılıyor. Orijinal ismi Exodus: Gods and Kings olan ve Türkçeye Büyük Göç olarak çevrilen film bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Sosyal medya kullanıcıları Büyük Göç filmini araştırıyor. Büyük Göç (Exodus: Tanrılar ve Krallar) filmi konusu nedir? Büyük Göç (Exodus: Tanrılar ve Krallar) oyuncuları kim?

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Christian Bale - Musa

Joel Edgerton - II. Ramses

Aaron Paul - Yeşu

John Turturro - I. Seti

Ben Kingsley - Nun

Sigourney Weaver - Tuya

María Valverde - Sippora

Indira Varma - Başrahibe

Hiam Abbass - Bityah

Kevork Malikyan - Yitro

Anton Alexander - Dathan

Golshifteh Farahani - Nefertari

Ben Mendelsohn - Hegep

Dar Salim - Khyan

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ KONUSU NE?

Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın yönetmenliğini yaptığı film, Hz. Musa'nın hayatının önemli dönüm noktalarını konu ediniyor. Tevrat'ın bazı bölümlerinden esinlenerek yazılan hikaye, Musa'nın doğumu ve Mısır kraliyet ailesi tarafından evlat edilişiyle başlıyor.