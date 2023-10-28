Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede, saat kaçta? İşte Filistin mitingi tarihi
Filistin halkına destek olunması ve İsrail zulmüne tepki amacıyla İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi düzenlenecek. Mitinge katılmak isteyenler merakla "Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede, saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...
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İstanbul'daki Büyük Filistin Mitingi'ne katılmak isteyenler miting programını araştırıyor. AK Parti tarafından düzenlenen mitinge birçok parti tarafından katılım gerçekleştirilecek. Peki, Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede, saat kaçta? İşte Filistin mitingi tarihi...
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BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ HANGİ GÜN?
Büyük Filistin Mitingi 28 Ekim Cumartesi günü yapılacak.
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BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ SAAT KAÇTA?
Büyük Filistin Mitingi 28 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak.
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BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NEREDE?
Büyük Filistin Mitingi İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Yeşilköy'de bulunan Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.