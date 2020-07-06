2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatlarında mücadele eden 23 yaşındaki Blagg, omzundaki sakatlık nedeniyle sporu bırakma kararı aldı.

İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda 3 metre senkronize tramplen atlamada altın, Avrupa Şampiyonası'nda iki gümüş madalyası bulunan Blagg, daha önce de bileğinden iki kez operasyon geçirmişti.

Blagg, eğitimi için İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a taşınmayı planladığını açıkladı.