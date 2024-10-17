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        Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu

        2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 19:55 Güncelleme: 17.10.2024 - 20:05
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        Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

        Teklif, TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilecek.

        2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor.

        Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 22 Ekim'de yapacağı sunumla başlanacak.

        Sunumun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.

        Komisyon müzakerelerinin tamamlanmasının ardından süreç, TBMM Genel Kurulunda devam edecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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