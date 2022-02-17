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Büşra Pekin: Önceliğim sokaktan aldığım tepki!

Dilber Ay'ın hayatını konu alan filmde sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin, konuyla alakalı konuştu. Ünlü oyuncu, "Filmin geri dönüşlerinden inanılmaz mutluyum. Benim için birinci öncelik; sokaktan aldığım tepki. İnsanların beni görünce verdikleri tepkiler şahane" dedi

17.02.2022 - 07:41 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Büşra Pekin (39), önceki gün bir alışveriş festivaline katıldı. Standları gezen Pekin'in bir hayli keyifli olduğu görüldü.

  • "KONU KADIN HAKLARI OLUINCA AKAN SULAR DURUYOR"

    Özellikle pandemi döneminde alışverişte olabildiğince duyarlı olduğunu söyleyen Büşra Pekin, "Ben alışveriş tutkunuyum fakat pandemide sadece zamansız parçaları ve ihtiyacım olanı alıyorum. Buraya da girişimci kadınları desteklemek için geldim. Kadın hakları ve girişimleri konu olunca akan sular duruyor." şeklinde konuştu.

  • "İNSANLARIN TEPKİLERİ ŞAHANE"

    "Dilber Ay" filmindeki oyunculuğuyla da beğeni toplayan Pekin, "Filmin geri dönüşlerinden inanılmaz mutluyum. Benim için birinci öncelik; sokaktan aldığım tepki. İnsanların beni görünce verdikleri tepkiler şahane." ifadelerini kullandı.

  • DİLBERAY'IN EŞİ KONUŞTU

    "Müslüm", "Ayla", "Çiçero" ve "Kesişme İyi ki Varsın Eren" gibi filmlerin ardından sanatçı Dilber Ay'ın hayatı da beyazperdeye aktarılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren 'Dilberay' filmi 131.337 kişiyle haftanın en çok izlenen ikinci yapımı olmuştu. Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş da filmle ilgili düşüncelerini dile getirmişti.

  • "O SAHNEDE ÇOK DUYGULANDIM"

    Büşra Pekin'den övgü dolu sözlerle bahseden Karakaş, "Filmi izlerken tabii ki çok duygulandım. Çocuk yaşta evlendirildiği sahnede gözyaşlarımı tutamadım. Ben aslında Demet Akbağ'ın canlandırmasını isterdim ama Büşra kardeşim de aslanlar gibi rolünü oynamış. Komedi oyuncusunun böyle bir dram filminde gösterdiği bu performans takdire şayan. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." demişti.

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