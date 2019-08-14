Oyuncu Büşra Develi ile 3 yıldır beraber olduğu kendisi gibi oyuncu olan Burak Deniz geçtiğimiz yıl sonunda ilişkilerini sonlandırmıştı.

Büşra Develi yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından ilk kez yeni sevgilisi Cem Aktay ile aşk pozunu paylaştı

Develi'nin paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.