9. TÜM HEKİMLER VE CERRAHLAR

Doktora veya profesyonel derece eğitim gerektiren Tüm hekimler ve cerrahlar için 2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700

2017'de medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar