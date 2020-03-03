"KALBİME YAZDIM BUNU"

En önemli şeyin 'sen' olduğunu kabul ettim ve kalbime yazdım bunu... Ama bir yandan da 'Anne olmak için sadece doğurmak yetmez'i de öğrendim. Emek vermek, tohum gibi tek tek işlemek ne önemliymiş. 1 yılda bile anladım...