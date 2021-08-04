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Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu nereli, kaç yaşında, final maçı ne zaman?

2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcular tarih yazmaya devam ediyor. Tokyo 2020'de boksta kadınlar 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, adını finale yazdıran milli sporculardan biri oldu. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu nereli, kaç yaşında, final maçı ne zaman?

04.08.2021 - 12:51 | Güncelleme: ABONE OL
Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu nereli, kaç yaşında, final maçı ne zaman?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na damgasını vuran kadınlardan biri de Buse Naz Çakıroğlu oldu. Tayvan'dan Hsiao-Wen Huang'la karşı karşıya gelen Buse Naz Çakıroğlu mücadeleden galip ayrıldı. Buse Naz Çakıroğlu'nun hayatı ve final maçı hakkında merak edilenleri derledik...

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Japonya'da finale kalan kadın sporculardan Buse Naz Çakıroğlu 26 Mayıs 1996 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. 25 yaşındaki Türk boksör Buse Naz Çakıroğlu Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur. 2019 yılında Avrupa şampiyonu oldu. 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde etti. Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörüdür.


Yükseköğrenimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde tamamlayan Buse Naz Çakıroğlu'nun kariyeri başarılarla dolu. İşte Buse Naz Çakıroğlu'nun madalyaları:

2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya

Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

2019'da Rusya'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya

Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya

Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyonluk

2021'de Sırbistan'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya

Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları’nda altın madalya

Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçilen Çakıroğlu aynı zamanda Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksör olmuştur.

TOKYO 2020'DE BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Buse Naz Çakıroğlu final karşılaşmasında Bulgar rakibi Stoyka Krasteva ile mücadele edecek. 7 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek karşılaşma Türkiye saati ile 08.15'te başlayacak.

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