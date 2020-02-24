Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Kalbimizle ilgili bir problem yaşamıyor olsak da onu iyi koruyamamamız ileride dönüşü olmayan sağlık sorunları anlamına geliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre yaşamda kalışımızla doğrudan ilgili olan bu önemli organ onu çok yormamızın bedelini bize ağır ödetiyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Uzm. Dr. Demet Erciyes, kalbimizi yoran yanlışlara dikkat çekerek bazılarının farkında olduğumuz bazılarını ise fark etmediğimiz bu yanlışları bilimsel yönleriyle sıralıyor. İşte kalbi yoran o yanlışlar...

YANLIŞ BESLENME

Karnımızı doyurmak için işin kolayına kaçıp fast-food ya da katkı maddesi bol, hazır paketli gıdaları tüketmek, trans yağ içeren gıdaları yemek, doymuş yağlara, fazla tuzlu yiyeceklere yönelmek, çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden vazgeçememek, glisemik indeksi ve şeker oranı yüksek gıdaları tüketip insülin hormonunun etkisini bozup insülin direncine neden olmak, kalorisi yüksek gıdaları tüketerek obeziteye davetiye çıkarmak yapılmaması gerektiği halde sık yapılan yanlışlar arasında bulunuyor.

HAREKETSİZ YAŞAM

Obezitenin başlıca nedenlerinden olan hareketsiz yaşam kalp-damar hastalıklarının riskini artırıyor. Fiziksel hareket (en basit şekliyle günlük yürüyüşler) hem iyi kolesterolün yükselmesine hem de kalpte kollateral adı verilen yan dal damarların gelişmesine yol açıp kolesterol ve şekerin düşmesine yardımcı oluyor.

DÜZENSİZ UYKU

Uykusuzluk en başta bağışıklık sisteminin bozulmasına yol açıyor. Bunun dışında strese karşı dayanıklılığımızı zorlaştırıp genel vücut yorgunluğu yapıyor. Gün boyunca yorulan vücudun ve beynin uyku ile dinlenmesi gerekiyor. Kişinin dinlenememesi halinde bu yorgunluk hali kalple ilgili sorunlara yol açıyor.

YANLIŞ SPOR

Hareketsizlik kalp için olumsuz da olsa bilinçsiz yapılan sporun da kalbe yarar yerine zarar verdiğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle spora kalp kontrolü yaptırmadan başlanmaması öneriliyor. Özellikle futbol, basketbol, tenis gibi yarışmalı sporlar kalbi daha çok yorduğu için sağlık açısından fazla önerilmiyor.

YANLIŞ İLAÇ KULLANIMI

Bazı ilaçlar kalple hiç ilgisi olmadığı halde bu organın elektriksel faaliyetini etkileyebiliyor. Bunlar arasında bazı antibiyotikler ile bazı antidepresanlar bulunuyor. Burun akıntısını kesmek için paracetamole ek maddeler içeren nezle ve grip ilaçları da kalbi aşırı derecede uyarıp nabzın yükselmesine ve aritmilere yol açabiliyor. Kalp için verilen ilaçları ciddiye almamak ve düzenli kullanmamak da sık yapılan yanlışlar arasında bulunuyor. Bu sorunla özellikle kullanılan tansiyon ilaçlarının bir süre sonra kesilmesi halinde karşılaşılıyor. Oysa tansiyonun normale dönmesini sağlayan bu ilaç kesildiğinde tansiyon tekrar yükseliyor. Aynı şekilde kalpteki ritim bozukluğuna yönelik ilaçlar da düzenli kullanılması gerekenler arasında bulunuyor. Betabloker grubu ilaçlar aniden kesildiğinde, “Rebound etki” adı verilen ters etki yaratıp kalple ilgili sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

ÇOK SICAK VE ÇOK SOĞUK HAVADA SPOR YAPMAK

Her ne kadar soğuk kış günlerini yaşıyor olsak da yaz mevsiminde güneşin altında, kışın ise kapalı alanlarda (sauna, hamam vb sıcak ve nemli ortamlarda) yoğun fiziksel hareketten kaçınmak gerekiyor. Normalde kalbi fazla etkilemeyecek ve hafif sayılabilecek hareketler bu ortamda kalbi yorar hale geliyor. Aynı şekilde soğuk havada yapılan spor da kalp için zararlı bulunuyor. Soğukta kalp damarlarının spazmı (büzüşmesi) kalp şikayetlerinin daha kolay ortaya çıkmasına yol açıyor.

SİGARA VE ALKOL

Sigara ve tüm tütün ürünleri kalp için son derecede zararlı bulunuyor. Bu nedenle içilmemesi ve içilen ortamda bile bulunulmaması öneriliyor. Fazla alkol ise hem kalbi yoruyor hem de aritmilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Uzmanlar kronik alkol kullanımının doğrudan kalp kasına toksik etki gösterip onu zayıflattığına dikkat çekiyor.