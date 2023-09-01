İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde bursluluk sınav giriş belgeleri adayların erişimine açılmıştı. Eylül'ün ilk haftası gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavında adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bursluluk sınav sonuçları ise 22 Eylül'de açıklanacak. İşte 2023 bursluluk sınavı giriş belgesi ve sınav tarihi, saati...