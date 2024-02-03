Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu! İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlıyor?
Bursluluk sınavı ortaokul 5,6,7,8'inci sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı sınav başvuru kılavuzunu yayımlarken İOKBS başvuru tarihleri belli oldu. İşte 2024 İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri..
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri ve başvuru şartları, veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan başvuru ve uygulama kılavuzuna göre bursluluk sınavı 21 Nisan Pazar günü uygulanacak, sınav sonuçları ise 17 Mayıs'ta açıklanacak. İşte 2024 İKBS başvuru ve sınav tarihine ilişkin merak edilen detaylar...
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İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce Bakanlığın internet adresinden alınabilecek.
Sınav, 21 Nisan Pazar günü 10.00'da başlayacak, sonuçları 17 Mayıs'ta Bakanlığın internet adresinden ilan edilecek.
Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak.
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İOKBS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Sınava yönelik usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre başvurular, 13 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında yapılacak.
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek. Sınavda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.
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SINAV NASIL YAPILACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Sınava katılacak 5, 6, 7, 8'inci ve hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olacak.
9, 10. ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak, 120 dakika süre verilecek.
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İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı başvuruları yapılacak. Başvuru işlemleri, yüz yüze veya internet üzerinden gerçekleştirilebilir.
Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.
Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir
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İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
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2024 BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?
Son olarak Temmuz-Aralık döneminde 863 TL olarak ödenen bursluluk ücretine %30 zam yapılması durumunda 258 TL artacak ve 1.121 TL'ye yükselecek.