Bursluluk sınavı bugün gerçekleştiriliyor. İOKBS bursluluk sınavına giren 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri İOKBS bursluluk sınav sonuçları için bekleyişe geçecek. Peki Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den bursluluk sınavı sonuç tarihi geldi mi?

2020 BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in 2020 takvimine göre İOKBS bursluluk sınav sonuçları, 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

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