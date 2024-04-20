Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Bursluluk sınavı İOKBS sınav sonuçları nereden öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursluluk sınav sonuçları açıklanacağı tarih duyuruldu. MEB takviminde yayınlanan tarihlere göre Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler http://www.meb.gov.tr internet adresinden sınav giriş belgesine ulaşabilir. Peki Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Bursluluk sınavı İOKBS sınav sonuçları nereden öğrenilir?
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Bursluluk sınav sonuçları sorgulaması yapılıyor. MEB takvimine göre İOKBS Bursluluk sınavı bu hafta sonu yapılacak olup sınav saat 10.00’da başlayacak. İOKBS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Peki Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Bursluluk sınavı İOKBS sınav sonuçları nereden öğrenilir?
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BURSLULUK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan günü saat 10:00'da uygulanacak.
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BURSLULUK SINAVLARI HAKKINDA BİLGİ
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.
Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.
Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.
Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.
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