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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Bursaspor’da Yalçın Gündüz dönemi sona erdi - Futbol Haberleri

        Bursaspor’da Yalçın Gündüz dönemi sona erdi

        Bursaspor, Teknik Direktör Yalçın Gündüz ile yollarını ayırdığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 00:47 Güncelleme: 03.09.2023 - 00:47
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        Bursaspor Kulübü’nden 'Teşekkürlerimiz' başlığıyla yapılan açıklama şu şekilde:

        "2. Başkanımız Metin Genç, yönetim kurulumuz ve Teknik Direktör Yalçın Gündüz arasında yapılan görüşme neticesinde Yalçın Gündüz ile karşılıklı olarak yollarımız ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz."

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