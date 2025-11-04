Renault’nun “Uluslararası Oyun Planı 2027” kapsamında Türkiye’yi Avrupa pazarı ve uluslararası ihracatta bir merkez haline getirme hedefi, Yeni Renault Duster’ın yerli üretim yeni motor seçenekleriyle yeni bir aşamaya geçiyor.

Bursa’da bulunan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen Renault Duster'ın yerel talebi karşılayacağı ve küresel pazarlara ihraç edileceği kaydedildi.

MAİS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, "‘Türkiye’nin Duster’ı’ olarak lanse edilen bu modelin artık üç farklı motor seçeneği Türkiye’de, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretiliyor. Kullanıcılarımızla yerli üretimin gücünü ve modelin yenilikçi özelliklerini buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu önemli gelişmelerin, Duster’ın başarı hikayesini yeni bir seviyeye taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Yeni Renault Duster, tamamen yenilenmiş bir motor gamıyla yollara çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre, yeni 1.2 Eco-G, 1.3 TCe otomatik ve 1.8 Full Hybrid seçeneklerinin Türkiye’de üretilmesi, maliyet avantajını artırırken, modelin yerli kimliğini de güçlendiriyor.

- Yeni 1.3 TCe EDC 145 HP: 1.3 TCe motor, 7 ileri EDC otomatik şanzımanla birleştirilerek 145 HP'lik bir performans sunuyor. Bu versiyon, aynı zamanda 594 litrelik bagaj hacmine sahip.

- Yeni 1.8 Full Hybrid E-Tech 160 HP: Önceki nesline göre yüzde 10’a varan yakıt tasarrufu sağlayan bu motor, geliştirilmiş Multi-mode otomatik şanzıman ile birlikte alınabiliyor. - Yeni 1.2 Eco-G 120 HP: LPG'li motor, yeni 1.2 litrelik hacminden 120 HP güç üretiyor - Yeni 1.2 Hybrid 4x4 LPG 150 HP: Duster tarihinde bir ilk olarak Hybrid teknolojisi, LPG ve otomatik vites ve dört çeker sürüş kabiliyeti bir arada sunuluyor. Verilen bilgiye göre, 1.3 TCe otomatik modeli ÖTV muafiyeti seçeneği ile satın alınabiliyor.