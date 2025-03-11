Bursa’da İznik Gölü kıyısında sazlık yangını
Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor
Giriş: 11.03.2025 - 23:01 Güncelleme: 11.03.2025 - 23:01
Yangın saat 20.30 sıralarında İznik ilçesine bağlı kırsal Boyalıca Köyü’nde çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ