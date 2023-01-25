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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe getirilen gübrenin içinden cansız beden çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde korku filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı. Bölgede bulunan zeytinlikte kullanılmak üzere getirilen gübresinin içinden cansız beden çıkınca görevliler kelimenin tam anlamıyla şoke oldu

Giriş: 25.01.2023 - 21:54 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe getirilen gübrenin içinden cansız beden çıktı
DHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinde ceset bulundu. Ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.


Orhangazi´ye bağlı Yeniköy Mahallesi´nde zeytin bahçesi sahibi B.S.'nin siparişi üzerine hayvan gübresi getirildi. S.B., ağaçların altına atmak için kepçe yardımıyla gübreyi taşırken ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi.


Tanınmayacak halde olan cesedin kimliği ve cinsiyeti belirlenmedi. Ceset, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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