Ramazan ayı ile beraber illerin imsakiye takvimi de araştırılıyor. Bursa İmsakiye 2022 takvimi, bu ilde yaşayan ve oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 30 günlük Bursa imsakiye takvimi paylaşılırken Bursa iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri de belli oldu. Peki, Diyanet Bursa imsakiyesi ile Bursa iftar saati ve sahur vakti kaçta? İşte, Bursa iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri...

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