Bursa deprem risk haritası! MTA ile Bursa'da yer alan 7 aktif fay hattı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, öğle saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğünde deprem sonrasında Bursa deprem risk haritası araştırmaları gündeme geldi. Bilindiği gibi, Bursa; Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan birinci derecede riskli deprem bölgelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bursa AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Bursa en riskli bölgeler arasında yer alıyor. İşte Bursa fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...
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Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de Kuzey, Batı ve Doğu Anadolu fay hattı olmak üzere üç büyük deprem alanı bulunuyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmesi ardından Türkiye'de yer alan diri fay hatları ve risk haritalarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Bursa'da ikamet edenler ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. İşte Kuzey Anadolu Fay Hattında bulunan Bursa'da yer alan 7 aktif fay hattı hakkında merak edilenler...
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BURSA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AA'da yer alan habere göre depremin, 9.74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarkıntı, çevre illerde de hissedildi.
BURSA KUZEY ANADOLU FAYI ETKİSİ ALTINDA
Türkiye'de yaşanan depremin ardından vatandaşlar tarafından kendi bölgelerinin riskli olunup olunmadığı merak ediliyor. Kuzey Anadolu Fay Zonunun etkisi altında bulunan ve 1'inci derece deprem bölgesinde olan Bursa ili için araştırmalar sürüyor.
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EN RİSKLİ BÖLGELER ARASINDA YER ALIYOR
AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Bursa birinci derece riskli bölge içerisinde yer alıyor. Haritaya göre; Bursa'da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler birinci derece deprem riski taşıyor. Bursa ili ve çevresi sismik aktivite açısından oldukça hareketli bir coğrafyada bulunmaktadır. Marmara Bölgesinin çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye’nin en aktif fay kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi altındadır.
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DEPREMLER BU HATLARDA BEKLENİYOR
Bursa çevresinde yıkıcı etki yaratabilecek depremler Gemlik-Geyve Segmenti, Uluabat Fayı, Bursa Fayı'ndan beklenmelidir. Geçmişte bu fayların neden olduğu depremler Bursa yöresini etkilemiştir. Bursa ve çevresi tarihsel dönemde birçok hasar verici depremlerle karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan en önemlileri 28 Şubat 1855 (IX şiddetinde) Bursa-Kemalpaşa ve 44 gün sonra, 1855 11 Nisan günü (X şiddetinde) oluşan Bursa depremleridir.
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BURSA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Maden Tetkik Arama Enstitüsü raporlarına göre Bursa'da aktif olarak yer alan fay hatları, isimleri ve etkilediği bölgeler şu şekilde;
Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor.
Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor.
Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor.
Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor.
Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor.
Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor.
Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor.
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BURSA'DA BİRİNCİ DERECEDE RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ HANGİLERİ?
Osmangazi (Demirtaş, Soğukpınar dahil),
Yıldırım merkez ve mahalleler,
Nilüfer (Çalı, Görükle dahil),
Mudanya merkez ve Mudanya Zeytinbağı,
Gemlik, İznik, Orhaneli, Orhangazi,
Karacabey, Mustafa Kemal Paşa,
Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir.
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BURSA'DA İKİNCİ DERECEDE DEPREM BÖLGELERİ HANGİLERİ?
Büyükorhan,
Harmancık,
İnegöl Kurşunlu ve Tahtaköprü,
Keles.