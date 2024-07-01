Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

"ANA EĞİTİM BİNALARINDA HASAR YOK"

Rektör Prof. Dr. Yılmaz da ana eğitim binalarında herhangi bir hasar olmadığını belirtti.

Veteriner Fakültesi Dekanı ve çiftlik müdürünün gayretleriyle hayvanları yangın alanından kurtardıklarını bildiren Yılmaz, "Çiftlik binamızın bir kısmında bir zarar söz konusu oldu. Ziraat Fakültesinin yangının kampüsümüze girdiği alanda yer alan bir küçük eğitim binası vardı, daha çok stajyerlerin kullandığı, orada kısmi bir zararımız var ama ana eğitim bloklarımıza hiçbir şekilde yangın ulaşmamış oldu." diye konuştu.