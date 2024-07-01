Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

        Bursa'da dün makilik alanda başlayıp Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması ve hasar tespitinin sürdüğü kampüste yanan ormanlık alan havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 09:23 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınındaki makilik alanda dün, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        • 2

          Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        • 3

          Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        • 4

          Ekipler, havadan 4 uçak, 4 helikopter ve 1 gece görüşlü helikopter, karadan ise onlarca arazöz, iş ve hizmet aracıyla alevlere müdahalede bulundu.

        • 5

          Kampüste bulunan kız ve erkek öğrenci yurtlarındaki öğrenciler tahliye edildi. Doğal yaşam alanında bakılan kızılgeyikler, atlar ve diğer hayvanların da tahliyesi sağlandı.

        • 6

          BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan ancak durumu ağır olmayan hastalardan isteyenlerin taburcu edildiği öğrenildi.

        • 7

          Veteriner Fakültesinde bulunan 150 küçükbaş ve 150 büyükbaşı güvenli alanlara alınndı. Yangında can kaybı veya telef olma durumunun yaşanmadığı öğrenildi.

        • 8

          "ANA EĞİTİM BİNALARINDA HASAR YOK"

          Rektör Prof. Dr. Yılmaz da ana eğitim binalarında herhangi bir hasar olmadığını belirtti.

          Veteriner Fakültesi Dekanı ve çiftlik müdürünün gayretleriyle hayvanları yangın alanından kurtardıklarını bildiren Yılmaz, "Çiftlik binamızın bir kısmında bir zarar söz konusu oldu. Ziraat Fakültesinin yangının kampüsümüze girdiği alanda yer alan bir küçük eğitim binası vardı, daha çok stajyerlerin kullandığı, orada kısmi bir zararımız var ama ana eğitim bloklarımıza hiçbir şekilde yangın ulaşmamış oldu." diye konuştu.

        • 9

          YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

          Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise yangının çıkış nedeniyle alakalı başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü duyuruldu.

        • 10

          Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın koordinesinde, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, resmi ve özel kurum ile kuruluşlara bağlı 1000'i aşkın personelin 4 uçak, 4 helikopter ve 1 gece görüşlü helikopterle havadan, onlarca arazöz, iş ve hizmet aracıyla karadan söndürme çalışması yürütüldü. Yoğun çabalar sonucu alevler gece yarısına doğru kontrol altına alındı.

        • 11

          Kız ve erkek öğrenci yurtlarındaki öğrencilerin, doğal yaşam alanlarında bakılan kızılgeyik, at ve diğer hayvanların tahliye edildiği kampüste soğutma çalışmasına sabaha kadar hem havadan gece görüşlü helikopter hem de karadan arazözlerle devam edildi.

        • 12

          YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

          Soğutma çalışması ve hasar tespitinin sürdüğü kampüste yanan ormanlık alan, dronla görüntülendi.

        • 13
        • 14

           

           

        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        • 22
        • 23
        • 24
        • 25
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Zaniolo bilmecesi!
        Zaniolo bilmecesi!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Beklenmeyen sıcaklar meyve ağaçlarını kuruttu!
        Beklenmeyen sıcaklar meyve ağaçlarını kuruttu!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık!
        Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Hatice öğretmeni sırtından vurmuştu! Uzman çavuşun cinayet gerekçesi!
        Hatice öğretmeni sırtından vurmuştu! Uzman çavuşun cinayet gerekçesi!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi?
        Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi?
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Habertürk Anasayfa