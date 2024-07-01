Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Bursa'da dün makilik alanda başlayıp Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması ve hasar tespitinin sürdüğü kampüste yanan ormanlık alan havadan görüntülendi.
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınındaki makilik alanda dün, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
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Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
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Ekipler, havadan 4 uçak, 4 helikopter ve 1 gece görüşlü helikopter, karadan ise onlarca arazöz, iş ve hizmet aracıyla alevlere müdahalede bulundu.
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Kampüste bulunan kız ve erkek öğrenci yurtlarındaki öğrenciler tahliye edildi. Doğal yaşam alanında bakılan kızılgeyikler, atlar ve diğer hayvanların da tahliyesi sağlandı.
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BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan ancak durumu ağır olmayan hastalardan isteyenlerin taburcu edildiği öğrenildi.
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Veteriner Fakültesinde bulunan 150 küçükbaş ve 150 büyükbaşı güvenli alanlara alınndı. Yangında can kaybı veya telef olma durumunun yaşanmadığı öğrenildi.
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"ANA EĞİTİM BİNALARINDA HASAR YOK"
Rektör Prof. Dr. Yılmaz da ana eğitim binalarında herhangi bir hasar olmadığını belirtti.
Veteriner Fakültesi Dekanı ve çiftlik müdürünün gayretleriyle hayvanları yangın alanından kurtardıklarını bildiren Yılmaz, "Çiftlik binamızın bir kısmında bir zarar söz konusu oldu. Ziraat Fakültesinin yangının kampüsümüze girdiği alanda yer alan bir küçük eğitim binası vardı, daha çok stajyerlerin kullandığı, orada kısmi bir zararımız var ama ana eğitim bloklarımıza hiçbir şekilde yangın ulaşmamış oldu." diye konuştu.
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YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise yangının çıkış nedeniyle alakalı başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü duyuruldu.
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın koordinesinde, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, resmi ve özel kurum ile kuruluşlara bağlı 1000'i aşkın personelin 4 uçak, 4 helikopter ve 1 gece görüşlü helikopterle havadan, onlarca arazöz, iş ve hizmet aracıyla karadan söndürme çalışması yürütüldü. Yoğun çabalar sonucu alevler gece yarısına doğru kontrol altına alındı.
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Kız ve erkek öğrenci yurtlarındaki öğrencilerin, doğal yaşam alanlarında bakılan kızılgeyik, at ve diğer hayvanların tahliye edildiği kampüste soğutma çalışmasına sabaha kadar hem havadan gece görüşlü helikopter hem de karadan arazözlerle devam edildi.
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YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Soğutma çalışması ve hasar tespitinin sürdüğü kampüste yanan ormanlık alan, dronla görüntülendi.
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