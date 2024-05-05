Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bursa'da sahipsiz köpekler çocuklara saldırdı: 2 yaralı

        Sahipsiz köpekler çocuklara saldırdı: 2 yaralı

        Bursa'da sahipsiz sokak köpekleri 3 çocuğa saldırdı. Çocuklardan 2'sinin yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 05.05.2024 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahipsiz köpekler çocuklara saldırdı: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak'ta bulunan ağaçtan erik toplamaya çalışan 3 çocuğa, sahipsiz köpekler saldırdı.

        Bir evin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, köpeklerden birinin yere yatırdığı çocuğa saldırdığı, diğer iki çocuğun da korkuyla kaçmaya çalıştığı görüldü.

        Çocukların çığlıklarını duyan bir vatandaş ise köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı.

        2 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis ise sokak köpeklerini yakalayarak boş bir inşaata bağladı.

        KÖPEKLER BELEDİYEYE TESLİM EDİLDİ

        Köpekler daha sonra belediyeye teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Köpek saldırısı
        #Bursa
        #sokak hayvanları
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        Habertürk Anasayfa