Bursa'da metroda şoke eden anlar! Raylara indiler

DHA

Bursa'da metro raylarına inen bir grup genç, istasyonda bekleyen diğer yolcuları da yanlarına çağırdı. Olumsuz yanıt veren vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. DHA'nın haberine göre, Bursaray makinistlerine istasyona girerken yavaşlamaları talimatı verilirken, gençler, güvenlik görevlileri tarafından istasyondan uzaklaştırıldı.

Olay 29 Ekim akşamı Bursaray´ın Nilüfer ilçesindeki Odunluk İstasyonu´nda meydana geldi. Metro raylarına inen bir grup genç, istasyonda bekleyen diğer yolcuların da aşağı inmesini istedi.

Bu çağrıya olumsuz cevap veren vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Diğer yolcuların ihbarı üzerine, güvenlik görevlileri tarafından Bursaray makinistlerine istasyona girerken yavaşlamaları talimatı verildi. Raylardaki grup, güvenlik görevlileri tarafından istasyondan uzaklaştırıldı.