Komşuların park husumeti kanlı bitti

Bursa'da komşuların park kavgasında yaralanan kardeşlerden biri öldü.
Olay, dün öğlen saatlerinde Gemlik ilçesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden park meselesi yüzünden husumet olan Lokman Cört ve ağabeyi Nezir Cört ile komşuları Yusuf A. ve kayınçosu Hüseyin Ö. sokak ortasında karşılaştı. Aralarında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Lokman Cört ve Nezir Cört bıçakla yaralandı.
İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Lokman Cört, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nezir Cört'ün ise tedavi altına alındı.
Olayın ardından gözaltına alınan Yusuf A., tartıştıkları kardeşlerle komşu olduklarını belirterek, kayınçosu Hüseyin Ö. ile ilk olarak eczaneye gittiklerini ve iki kardeşin de orada peşlerinde olduğunu söyledi. Hüseyin Ö. ise, "Uzun süre takip etmeleri ve sataşmaları sonrasında kovalamak için pidecinin önünden geçerken, içeriye girerek bıçak aldım. Amacım öldürmek değil, yaralamak ve korkutmaktı" ifadelerini kullandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hüseyin Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yusuf A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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