Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da kayıp adam, Nilüfer Çayı'nda ölü bulundu

        Bursa'da kayıp adam, Nilüfer Çayı'nda ölü bulundu

        Bursa'da bir gündür kendisinden haber alınamayan adamın cansız bedeni, park halinde bırakılmış otomobiline 1 kilometre mesafedeki Nilüfer Çayı'nda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 01:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp olarak aranıyordu, çayda ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da dünden beri kayıp olan 56 yaşındaki S.K'nın cesedi, park halindeki otomobilinden 1 kilometre uzaklıkta Nilüfer Çayı'nda bulundu.

        29 Temmuz Cumartesi gününden beri kendisinden haber alınamayan ve dün aracıyla Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi istikametine giderken görülen S.K'ya (56) ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi.

        ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

        İhbar üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri S.K'nın gidebileceği istikamette arama çalışması başlattı. S.K'nın aracını Nilüfer Çayı'na yakın bir bölgede bulan polis ekipleri çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı. Ayrıca bölgeye sevk edilen Polis Özel Harekat, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri de çalışmalara katıldı.

        CANSIZ BEDENİ 1 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU

        DHA'nın haberine göre; su altı ve su üstünde yapılan arama çalışmaları sonucu S.K'nın cansız bedeni aracının olduğu bölgeden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta suda bulundu.

        S.K'nın cesedi ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #Bursa
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Rekortmen senarist vefat etti
        Rekortmen senarist vefat etti
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
        Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
        Galatasaray'da yıldızlar geçidi
        Galatasaray'da yıldızlar geçidi
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        Habertürk Anasayfa