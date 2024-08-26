Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bursa'da kaçak yapılar yıkıldı | Son dakika haberleri

        Bursa'da belirlenen kaçak yapılar yıkıldı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 9 mahallede tespit edilen kaçak yapılar, verilen hukuki sürelerin ardından yıkıldı. Nisan ayından bu yana tespit edilen toplam 59 yapının yıkıldığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 18:06 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kaçak yapılar yıkıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçak yapılar, verilen hukuki sürelerin ardından yıkıldı.

        Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Değirmenönü, Vakıf, Samanlı, Sakarya, Zeyniler, Şirinevler, Çelebimehmet, Hamamlıkızık ve Millet Mahallesi'nde bulunan 15 kaçak yapı yıkılırken, nisan ayından bu yana tespit edilip yıkılan kaçak yapıların sayısını 59 oldu.

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kaçak yapı tespit çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini aktardı.

        Hazine ve tarım arazilerini korumaya, kaçak yapılarla mücadele etmeye büyük bir kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "İnsanlarımızın can güvenliğini riske atacak, şehir kimliğine zarar verecek yapılaşmaya hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana 950 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kararlılıkla sürdürdüğümüz kaçak yapıyla mücadelemiz bundan sonra da artarak devam edecek" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Bursa
        #kaçak yapı yıkımı
        #Yıldırım Belediyesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        Habertürk Anasayfa