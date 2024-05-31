Bursa'da iki katlı evdeki yangında yaşlı kadın öldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında 97 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Mollafenari Mahallesi 14. Menekşe Sokak'ta, iki katlı bir evin üst katında sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Evin üst katındaki 2 odada etkili olan yangının söndürülmesinin ardından ekipler, burada yaşayan 97 yaşındaki Fintoz Mutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının yeğeni İsmet Mutlu, olayın ardından gazetecilere, gürültü üzerine sokağa çıktıklarında yangını gördüklerini, olayda amcasının eşini kaybettiklerini söyledi.
Kadının cansız bedeni incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.